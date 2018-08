EINHERJER mit neuem Album im November!

Die Viking-Metaller EINHERJER veröffentlichen am 09.11.2018 das neue Album "Norrøne Spor". Zum Track 'Spre Vingene' wurde bereuts ein Video veröffentlicht:

https://www.youtube.com/watch?v=TSc30q4ZDxg

Die Tracklist liest sich folgender Maßen:

01. The Spirit OF A Thousand Years

02. Mine Våpen Mine Ord

03. Fra Konge Te Narr

04. Kill The Flame

05. Mot Vest

06. Spre Vingene

07. The Blood Song

08. Døden Tar Ingen Fangar

09. Tapt Uskyld

10. Av Djupare Røtter