EISBRECHER: Erste Tourtermine ausverkauft!

Wer die Münchner, die mit UNZUCHT als Vorband unterwegs sind, auf der aktuellen Tour sehen möchte, sollte sich mal zügig ein Ticket besorgen, denn nach dem Nummer 1 Charthit "Sturmfahrt" scheint es von dieser Sorte Menschen so einige zu geben. Jedenfalls sind die Konzerte in Oldenburg und Stuttgart gereits ausverkauft. Hier sind nochmal alle Tourtermine in unseren Breiten:

29. 09. 2017 Oberhausen (D) / Turbinenhalle 1 (AUSVERKAUFT!)

30. 09. 2017 Hamburg (D) / Mehr! Theater

01. 10. 2017 Wiesbaden (D) / Schlachthof

02. 10. 2017 Stuttgart (D) / Liederhalle–Hegelsaal (AUSVERKAUFT!)

03. 10. 2017 München (D) / Zenith

05. 10. 2017 Wien (A) / Gasometer

06. 10. 2017 Dresden (D) / Alter Schlachthof

07. 10. 2017 Leipzig (D) / Haus Auensee

08. 10. 2017 Berlin (D) / Columbiahalle

10. 10. 2017 Saarbrücken (D) / Garage

11. 10. 2017 Zürich (CH) / X-tra Limmathaus

13. 10. 2017 Eindhoven (NL) / De Effenaar