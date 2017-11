EISBRECHER: Jahresabschlusskonzert mit CLAWFINGER

Alle Jahre wieder... lädt EISBRECHER zum Jahresabschlusskonzert und setzt dem Erfolgsjahr 2017 damit dieses Mal eine echte Krone auf. Erwartet zur vorweihnachtlichen Darbietung werden nämlich in Oberhausen nicht nur die Chartstürmer selbst, sondern auch die schwedische Rap Metal Band CLAWFINGER. Am 16. Dezember findet die große Sause in der Turbinenhalle in Oberhausen statt - sich jetzt schon Tickets zu sichern, lohnt sich: Das Tourkonzert im September wurde bereits fünf Wochen vor dem Termin als "ausverkauft" gemeldet...

JAHRESABSCHLUSSKONZERT

EISBRECHER + Special Guest: CLAWFINGER

16.12.2017 – Oberhausen | Turbinenhalle

Einlass: 18:15 / Beginn: 19:30

Tickets unter: www.eislandshop.de oder an allen Eventim/CTS Vorverkaufsstellen!