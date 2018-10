EISBRECHER: Tourtermine & erste Bands für VOLLE KRAFT VORAUS FESTIVAL 2019

Die Münchner Rockband EISBRECHER gibt ihre Tourpläne für 2019 bekannt. Anfang Mai geht es mit der aktuellen 15-Jahre Eisbrecher Werkschau "Ewiges Eis" für vier exklusive Hallenshows auf Tournee:



01.05. Fürth, Stadthalle

02.05. Wiesbaden, Schlachthof

04.0.5 Hannover, Swiss Life Hall

05.05. Oberhausen, Turbinenhalle



Als Special Guest ist FAELDER bestätigt. Hinter dem noch eher unbekannten Namen verbirgt sich eine hochkarätige Allstar-Besetzung aus Sebastian Lange und Florian Speckhardt von IN EXTREMO, Henning Verlage von UNHEILIG, sowie den Solokünstlern Kai Niemann und Adrian Kehlbacher.



Das VOLLE KRAFT VORAUS FESTIVAL geht am 07. September 2019 in der Neu-Ulmer Ratiopharm Arena in die dritte Runde. Neben dem Gastgeber EISBRECHER wurden jetzt MONO INC., DIARY OF DREAMS sowie HELDMASCHINE bestätigt. In Kürze wird der Co-Headliner sowie eine weitere Band bekanntgegeben.



Der Vorverkauf sowohl für die Tour als auch für das VOLLE KRAFT VORAUS FESTIVAL startet am 10.10.2018 über www.eislandshop.de und www.eventim.de sowie an allen bundesweit bekannten Eventim Vorverkaufsstellen. Originalkarten für das VOLLE KRAFT VORAUS FESTIVAL gibt es exklusiv im Eislandshop.





