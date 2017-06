EISBRECHER: Volle Kraft Voraus Festival

Am 8.7.2017 rockt die Ulmer Ratiopharm Arena. Unter dem Titel "EISBRECHER & Friends – Volle Kraft voraus" kommt eine der derzeit erfolgreichsten deutschsprachigen Bands, EISBRECHER, nach Ulm, um erstmals in ihrer Karriere ein eigenes Festival zu veranstalten. Gemeinsam mit EISBRECHER selber werden dabei etliche Bands auf der Bühne stehen, die die Münchner bereits auf Tour begleitet haben, darunter: COMBICHRIST,

LORD OF THE LOST, UNZUCHT, WELLE:ERDBALL und AND THEN SHE CAME. Zur Einstimmung haben EISBRECHER nun einen Videotrailer gepostet: Zeitgleich zum Festival wird die erste Single vom kommenden EISBRECHER-Album „Sturmfahrt" erscheinen, welches am 25. August veröffentlicht wird.

Quelle: Rosenheim Rocks Redakteur: Leoni Dowidat Tags: eisbrecher lord of the lost unzucht welle erdball and then she came combichrist