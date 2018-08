EISBRECHER bringt uns

Was, schon wieder ein neues Album? Nein, nicht direkt. Aber 15 Jahre EISBRECHER muss, abgesehen von dem am 8. September zum zweiten Mal stattfindenden Live-Event "Volle Kraft Voraus", wo die Band zusammen mit KRUPPS, ZEROMANCER, OOOMPH, STAHLMANN und SCHÖNGEIST spielen wird, gefeiert werden. Diese Bandretrospektive soll das angemessen umsetzen und blickt dabei von der aktuellen Single 'Das Gesetz' bis zum ersten Hit 'Schwarze Witwe' und der Coverversion von RIO REISERs 'Menschenfresser'. Dazu kommt aber noch eine achtzehn Lieder umfassende Remix- und Raritätensammlung. Echte Fans freuen sich natürlich bereits auf die limitierte Fanbox mit Gürtelschnalle, Schlauchschal, Sprühschablone und Sticker plus DVD, aber man kann das Scheibchen auch als Doppel-CD, Doppel-Vinyl, Limited Edition mit Dogtag (exklusiv bei Media Markt und Saturn) oder Ausgabe mit Hardcover-Buch erwerben. Vorbestellen kann man bereits, erscheinen wird das Ding aber erst am 5. Oktober.

EISBRECHER wird in Kürze auch live zu hören sein:

25.08. Baltic Open Air, Haddeby (Headliner)

02.09. Full Metal Cruise (Ausverkauft!)

08.09. Volle Kraft Voraus Festival, Neu-Ulm (Headliner)

14.12. Adventssingen, Augsburg (Ausverkauft!)

15.12. Adventssingen, Augsburg (Ausverkauft!)

25.12. Dark Storm Festival, Chemnitz (Headliner)

03.-04.05. Plage Noire Festival, Weissenhäuser Strand (Headliner)

19.07. Rock am Stück, Fritzlar (Headliner)