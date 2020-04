EISENHAUER kündigt zweites Album an

Am 6. Juni wird es soweit sein, dann kann man "Blessed Be The Hunter" hören. Die deutschen Schwermetaller haben bereits ein Album mit dem Titel "Never Surrender" 2012 und 2015 eine EP namens "Horse Of Hell" 2015 veröffentlicht, jetzt soll ihr doomiger Metal über Rafchild Records in die dritte Runde gehen.

Das Cover wurde übrigens von Gabriel Turner Byrne gezeichnet. Allerdings... so wie die stehen, gewinnt der Keiler. Der schubst den intersexuellen Schwertschwnger mit seinem Pinhead-Schädel doch schon vom Felsen, oder?

Hier ist die Trackliste des Album:

01. Priestess Of Delight 05:25

02. Gods Of Pain 07:07

03. Release The Beast 5:58

04. Sun Under My Breast 01:06

05. Wild Boar Banner 04:52

06. Ghost Warrior 04:58

07. Ode To The Hammer 05:35

08. Mountain 05:04

09. Tyrannus 02:54

10. Cult 06:36

Leider habe ich noch keine Hörprobe, aber ich bin gespannt, Rafchild Records hat bisher nur starke Metalscheiben im Programm.