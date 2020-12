EKTOMORF: Neue Single 'And The Dead Will Walk' veröffentlicht

Die ungarische Thrash-Metal-Band EKTOMORF wird am 22.01.2021 ein neues Album mit dem Titel "Reborn" veröffentlichen. Es wird via Napalm Records erscheinen.

Nachdem bereits die gleichnamige Single 'Reborn' erschienen ist, gibt es mit 'And The Dead Will Walk' einen weiteren Nachschlag.

Die Tracklist liest sich so:

1. Ebullition

2. Reborn

3. And the Dead Will Walk

4. Fear Me

5. Where the Hate Conceives

6. The Worst is Yet to Come

7. Forsaken

8. Smashing the Past



Das Album kann bereits vorbestellt werden.