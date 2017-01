ELECTRIC GUITARS: Single erscheint heute, D-A-D-Sänger als Gast

Die dänische Band ELECTRIC GUITARS wird in Kürze ihr neues Album "Rock 'n' Roll Radio" veröffentlichen, das von Jacob "Cobber" Binzer (Gitarrist von D-A-D) in den Medley Studios, Kopenhagen, produziert wurde. Da erscheint es nicht verwunderlich, dass sein Bruder Jesper gleich mal die Single 'Headless Chicken' eingesungen hat. Also, hier ist die Trackliste des am 10. Februar erscheinenden Albums:

Rock’n’Roll Radio

False Flag Operation

Headless Chicken

Swagman

Splinter

Bambi On Ice

Lucy Glow

Homewrecking Woman

Stay Under The Radar

Back To You

und hier ist die Single: