ELLES BAILEY: Musik mit Tiefgang!

Die in Bristol lebende ELLES BAILEY hat ein Talent dafür, Musik zu schreiben und dabei die Wurzeln des Blues nahtlos mit Country und souligem Rock in einer modernen Art miteinander zu verbinden. Hinzu kommt, dass das Schicksal sie mit einer rauchigen Stimme segnete, welche ihre Musik perfekt untermalt.



Nun kündigt sie ihr Debütalbum "Wildfire" für den 01. September an!



Vorab gibt es das Video zur aktuellen Single ‘Same Flame‘ hier zu sehen.



Das von Brad Novell produzierte Album "Wildfire" vereint viele von Nashville’s Größen, inklusive des Grammy Award Gewinners und zweifachen CMA „Musician of the Year“ Brent Mason an der Gitarre, dem dreifachen „Music Hall of Famer“ Bobby Wood am Klavier, sowie Chris Leuzinger (Garth Brooks) an der Gitarre. Mike Brignardello (LYNYRD SKYNYRD, AMY GRANT) am Bass, Wes Little (STEVIE WONDER, MELISSA ETHERIDGE) am Schlagzeug und dem legendären Ivor Novello Awardgewinner und Songwriter Roger Cook, welche halfen dem Album einen besonderen Glanz zu geben. Zurück im Vereinigten Königreich kamen dann noch Jonny Henderson (ROBYN FORD, MATT SCHOFIELD) an der Hammond Orgel und Joe Wilkins an der glühenden Gitarre dazu. Das Ergebnis ist ein einzigartiges Zusammenspiel von transatlantischen Stilen.

