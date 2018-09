ELUVEITIE: Neuausgabe von

Vor zehn Jahren, als die Schweizer noch weitgehend unbekannt gewesen sind, erschien mit "Slania" ein stilbildendes Werk, das nun in einer Neuausgabe gewürdigt wird. Am 16. November wird "SLANIA - 10 Years" mit diesen Liedern wieferveröffentlicht werden:

01. Samon

02. Primordial Breath

03. Inis Mona

04. Grey Sublime Archon

05. Anagantios

06. Bloodstained Ground

07. The Somber Lay

08. Slania’s Song

09. Giamonios

10. Tarvos

11. Calling The Rain

12. Elembivos

Bonus:

13. Samon (Acoustic Version)

14. Interview With Slania

15. Samon (demo)

16. Primordial Breath (demo)

17. Inis Mona (demo)

18. Bloodstained Ground (demo)

19. Tarvos (demo)

Chrigel Glanzmann sagt dazu: "Wie die Zeit vergeht - kaum zu glauben, dass es schon 10 Jahre her ist, seit wir dieses Album veröffentlicht haben! Diese letzten zehn Jahre waren unglaublich intensiv. Sie führten uns durch viele Herausforderungen und brachten uns viel Gutes. Sie haben uns zu unzähligen Orten auf der ganzen Welt geführt. Und all die Jahre waren die Songs dieses Albums bei uns und wir spielen sie heute noch live! Wir sind stolz auf "Slania" und freuen uns sehr auf diesen Re-Release - vorallem da er viele tolle Bonus-Goodies enthält. Wir hoffen, Ihr werdet genauso viel Spaß daran haben wie wir! Cheers!"

