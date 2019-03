Die Folkmetaller ELUVEITIE erklären in einem Video die Hintergründe zu den Liedern 'Ategnatos', 'Deathwalker', 'Black Water Down' und 'A Cry In The Wilderness', die alle auf dem am 5. Apirl kommenden Album "Ategnatos" zu finden sein werden: Youtube.

