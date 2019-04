EL PUERTO RECORDS: ENVENOMED aus Australien unter Vertrag

El Puerto Records macht auf seinen Streifzügen quer durch die ganze Welt auch weiterhin fette Beute. Diesmal gelang den Piraten mit ENVENOMED einen noch relativ unbekannten, aber umso wertvolleren Schatz zu bergen. Die vier jungen Australier um Anthony Mavrikis am Gesang und Gitarre, Tom Nugara am Bass, Brendan Farrugia ebenfalls Gitarre und John Price am Schlagzeug spielen melodischen Speed Metal in seiner reinsten Form. El Puerto Records sicherte sich dabei die weltweiten Rechte, um deren Nachfolger zum schon starken "Evil Unseen" Vorgängeralbum aus dem Jahr 2014, veröffentlichen zu dürfen. Powermetal.de gratuliert ganz herzlich zu einem weiteren großartigen Künstler unter der Piratenflagge. Über weitere News zum Album sowie Tourdaten werden wir euch wie gewohnt auf dem Laufenden halten.



Band-Leader Anthony Mavrikis:

"ENVENOMED sind sehr stolz darauf, beim deutschen Label EL PUERTO RECORDS unterschrieben zu haben! Ihre Professionalität und harte Arbeit und der Umgang mit den Jungs waren unvergleichlich! Mit Künstlern wie BEASTÖ BLANCÖ (mit Chuck Garric und Calico Cooper, Tochter von ALICE COOPER), SAINTED SINNERS (mit David Reece (ehemals ACCEPT), Frank Pané & Ferdy Doernberg) sowie Label Co-Inhaber Torsten Ihlenfeld von BRAINSTORM freuen wir uns umso mehr, in ihren fähigen Händen zu sein!"

Labelchef Bernd Stelzer weist gleich noch auf eine weitere Herausforderung hin:

"ENVENOMED kam mit einem großartigen Album auf uns zu. Wir freuen uns darauf, dieses bald im Rahmen Ihrer Europa Tour veröffentlichen zu dürfen. Die vergangen Skype-Konferenzen mit Down Under waren exotisch und zu interessanten Uhrzeiten... nun ist es Zeit, die Jungs endlich persönlich kennenzulernen."

Hier ein Video-Clip vom Debütalbum "Evil Unseen" von 2014 YouTube.

