EMERALD und die 'Wicked Force'

Die Schweizer werden am Freitag ihr neues Abum "Restless Souls" über ROAR veröffentlichen, auf dem auch das Stück 'Wicked Force' zu finden sein wird: Youtube.

Das Album kann auch schon im Webshop des Labels auf CD oder auf 250 Stück limitierte Vinylscheibe in transparent grün bestellt werden. Darauf werden diese Lieder zu finden sein:

1. Freakshow

2. Valley Of Death

3. Digital Slavery

4. Son Of Sam

5. My Final Stand

6. The Wicked Force

7. Cad Goddeu

8. Restless Soul

9. Set Me Free

10. Superhero

11. Heaven Falls Down

12. Revenge (Exclusive CD Bonus Track)