Die Band EMIL BULLS feiert in diesem Jahr das 25-jährige Bandjubiläum und dazu geht es ab Oktober auf Tour. Tickets für die Konzerte gibt bereits ab 25,00 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS–VVK-Stellen.



Folgende Termine für die "25 To Life Tour 2020 sind bestätigt:

08.10.2020 AT-Wien - Flex

09.10.2020 Ulm – Roxy

10.10.2020 Kaiserslautern - Kammgarn

15.10.2020 Wiesbaden - Schlachthof

16.10.2020 Köln - Carlswerk Victoria

17.10.2020 Berlin - Astra

22.10.2020 Osnabrück - Rosenhof

23.10.2020 Hamburg - Docks

24.10.2020 Dresden - Alter Schlachthof

29.10.2020 Nürnberg - Z-Bau

30.10.2020 Jena - F-Haus

31.10.2020 Karlsruhe - Substage

10.12.2020 Würzburg - Posthalle

11.12.2020 Cham - L.A. Eventhalle

12.12.2020 CH-Pratteln - Z7

19.12.2020 München - Zenith

Quelle: FKP Scorpio Redakteur: Swen Reuter Tags: emil bulls tour 2020 25 to life tour 2020