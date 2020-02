ENDLESS FORMS MOST GRUESOME: Debütalbum erscheint im April

Wenn SWALLOW THE SUN und GHOST BRIGADE aufeinander treffen, dann kommt ENDLESS FORMS MOST GRUESOME dabei heraus. ENDLESS FORMS MOST GRUESOME ist das Projekt von Juuso Raatikainen (SWALLOW THE SUN) and Manne Ikonen (GHOST BRIGADE).



Wie das Resultat klingt, das kann man mit Hilfe des Songs 'The Watchers' herausfinden. Das gleichnamige Album "Endless Forms Most Gruesome" wird am 03.04.2020 via Inverse Records erscheinen. Es ist bereits im Label-Shop bestellbar.



Die Tracklist liest sich so:

01. Black Hole

02. The Watchers

03. A Thousand Years in Hell

04. Death Wish

05. Goat

06. Viral Bloodlust

07. Incinerate Me

08. The Usual Catastrophe

09. Free Fall from Womb to Grave

