ENDLESS FORMS MOST GRUESOME: Finnische Schwerstmut

Hier soll es um die beiden Musiker Juuso Raatikainen und Manne Ikonen gehen. Der erste spielt bei SWALLOW THE SUN, der andere ist bei GHOST BRIGADE aktiv. Nun hat das Sludge-Duo es beschlossen: unter dem Namen ENDLESS FORMS MOST GRUESOME wird am 03.04.2020 über Inverse Records das gleichnamige Debüt herausgebracht. 'The Watcher' gibt es als Anreger.

Foto: (c) alle Urheberrechte liegen bei Valtteri Lahikainen, mit freundlciher Genehmigung von Inverse Records

