ENEMY INSIDE: Debütalbum

Die Aschaffenburger Metal-Band ENEMY INSIDE wird am 28.09.2018 via Rock of Angels Records ihr Debütalbum "Phoemix" veröffentlichen.



Die Tracklist liest sich so:



1. Falling Away

2. Bleeding Out

3. Phoenix

4. Lullaby

5. Doorway To Salvation (feat. Georg Neuhauser)

6. Angel’s Suicide

7. Death Of Me

8. Oblivion

9. Halo

10. Dark Skies

11. Summer Son (Texas Cover)

12. Doorway To Salvation (Bonus Track)

Quelle: Gordeon Music Redakteur: Swen Reuter Tags: ememy inside phoenix