ENFORCER als Headliner am

Das "Trveheim"-Festival 2019 geizt nicht mit klasse Bands. Und so konnte als Headliner ENFORCER bestätigt werden. Die Jungs sind ja auch nicht erst seit gestern am Start und können eigentlich überall begeistern. Das Datum ist weiterhin der 23.-24.08.2019 in Hallbergmoos.

Damit schaut das Billig wie folgt aus:

AQUILLA (POL)

ATTACKER (USA)

AVENGER (UK)

DEFENDER (D)

ENFORCER (SE)

GLACIER (USA)

LYZZÄRD (POR)

MAD MAX (D)

ROADWOLF (Ö)

SACRAL RAGE (GRE)

SIN STARLETT (SUI)

SPARTAN WARRIOR (UK)

STALLION (D)

STORMWITCH (D)

TOKYO BLADE (UK)

WITCH CROSS (DK)

Quelle: Facebook Redakteur: Jonathan Walzer Tags: tokyo blade stormwitch stallion mad max sacral rage glacier avenger enforcer trveheim 2019 trveheim