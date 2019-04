ENFORCER mit neuem Lyrik Video

Die schwedischen Metaller ENFORCER bringen ihr kommendes Studioalbum "Zenith" bereits in drei Wochen, am 26. April, via Nuclear Blast heraus. Heute präsentiert die Band die zweite Single aus dem Werk, das zudem auf Spanisch veröffentlicht werden wird.



Sänger/Gitarrist Olof Wikstrand dazu: "Dieser Track ist für alle Speed-Maniacs. Bang your heads!"



Schaut euch das Lyricvideo zu 'Searching For You' hier an:

