ENGELSSTAUB: Neues Album

Das Nordhessische Duo ENGELSSTAUB wird am 18.10.2019 ein neues Album namens "Mater Mortis" via Broken Silence veröffentlichen. Musikalisch bewegen sich die beiden im Darkwave über Gothic-Rock hin, bis zu New-Retro-Wave und einem Schuss Industrial. Gespickt wird das Ganze mit diversen Samples aus alten Filmen.



In ihren Songs versuchen die beiden übernatürliche Begebenheiten in Wort und Ton festzuhalten, ganz in Tradition der Gebrüder Grimm, die in Kassel die Erzählungen einer gewissen Dorothea Viehmann aufzeichneten.



Die Tracklist liest sich so:



1. Intro: Darkness Falls

2. Knock Knock

3. La Llorona

4. Wesen

5. Midnight

6. About Ghouls

7. Blocksberg

8. What I Do in The Shadows

9. Paranormal Activity

10. Child’s Play

11. Dance With The Dead

12. A Haunted House

13. Epilogue: The Crooked Man

Quelle: Result Promotion Redakteur: Swen Reuter Tags: engelsstaub mater mortis