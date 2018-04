ENGEL: Videos als Vorgschmack auf

Die Schweden, die mal als Band der Göteburger Death Metal-Szene begonnen haben, lasse uns schon mal reinhören in das am 5. Mai 2018 erscheinende Album. Hier ist 'Gallows Tree': Youtube.

Ja, mit Death Metal hat das nun nichts mehr zu tun, aber ein wirklich guter Rocksong ist das schon. Ob die das nochmal können? Hört selbst. hier ist 'Condemned': Youtube.

Ah ja, schon eine andere Baustelle. Hier ist die gesamte Trackliste:

01 The Darkest Void

02 The Legacy Of Nothing

03 Book Of Lies

04 As I Fall

05 Buried

06 Untouchable

07 Death Reversed

08 Across The Abyss

09 Gallows Tree

10 Abandon All Hope

11 The Condemned