ENSIFERUM: Tourstart in Kürze mit EX DEO und WIND ROSE

Wir haben davon zwar bereits berichtet, aber das ist schon so lange her, dass wir das Ganze nochmal auffrischen wollen. ENSIFERUM kommt auf Tournee und bringt EX DEO und, diese Information ist neu, WIND ROSE aus Italien als Opener mit. ENSIFERUM hat auch angekündigt, bei den meisten Shows zum Meet And Greet zu kommen, ohne dafür Geld zu verlangen. Ja, das ist nicht mehr üblich. Also, hier kann man dabei sein:

03.04.2018 (DE) HAMBURG / Gruenspan

04.04.2018 (DK) COPENHAGEN / Vega

05.04.2018 (SE) STOCKHOLM / Klubben

06.04.2018 (SE) GOTHENBURG / Sticky Fingers

07.04.2018 (DK) AARHUS / Royal Metal Festival

08.04.2018 (DE) ROSTOCK / Mau

09.04.2018 (PL) GDYNIA / Ucho

10.04.2018 (PL) WARSAW / Proxima

11.04.2018 (PL) KATOWICE / Mega Club

12.04.2018 (PL) WROCLAW / Zaklete Rewiry

13.04.2018 (CS) ZLIN / Masters of Rock Cafe

14.04.2018 (DE) LEIPZIG / Hellraiser

15.04.2018 (DE) LUDWIGSBURG / Rockfabrik

17.04.2018 (AT) DORNBIRN / Conrad Sohm

18.04.2018 (FR) STRASBOURG / La Laiterie

19.04.2018 (FR) GRENOBLE / Belle Electric

20.04.2018 (FR) LIMOGES / John Lennon

21.04.2018 (ES) BARCELONA / Salamandra 1

22.04.2018 (ES) MURCIA / Garaje

23.04.2018 (ES) MADRID / Mon

25.04.2018 (FR) TOULOUSE / Le Metronum

26.04.2018 (IT) MILAN / Live Club

27.04.2018 (IT) TORINO / Hiroshima Mon Amour

28.04.2018 (DE) GEISELWIND / Music Hall

29.04.2018 (NL) DRACHTEN / Iduna

30.04.2018 (BE) KORTRIJK / De Kreun

01.05.2018 (GB) LONDON / O2 Academy Islington

02.05.2018 (DE) KÖLN / Essigfabrik

03.05.2018 (DE) HANNOVER / Musikzentrum

04.05.2018 (DE) MÜNCHEN / Backstage

05.05.2018 (DE) DRESDEN / Loco Club

06.05.2018 (AT) WIEN / Szene

08.05.2018 (HU) BUDAPEST / Barba Negra Track

09.05.2018 (HR) ZAGREB / Klub Mochvara

10.05.2018 (SK) BRATISLAVA / Majestic Music Club

11.05.2018 (AT) WÖRGL / Komma

12.05.2018 (CH) PRATTELN / Z7

13.05.2018 (NL) NIJMEGEN / Doornroosje