ENSIFERUM: neues Album und Tour

"Two Paths" wird das siebte Album der Folk-Finnen heißen, das im Anschluss an die Veröffentlichung am 15. September betourt werden wird. Hier sind die Tourdaten:

26.09.2017 (DE) BOCHUM Zeche

27.09.2017 (DE) LANGEN Stadthalle

28.09.2017 (NL) ARNHEM Luxor Live

29.09.2017 (DE) BERLIN SO36

30.09.2017 (DE) OSNABRÜCK Hyde Park

Wer sich nicht entscheiden kann, kann ja nochmal die bereits veröffentlichte Video zu dem Stück 'For Those About To Fight For Metal': Youtube.