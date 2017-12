ENSIFERUM bringt EX DEO mit auf Tournee

Im April werden die Finnen Europa unsicher machen und sich von den Kanadiern EX DEO unterstützen lassen. Hier wird es rund gehen:

03.04.2018 (DE) HAMBURG / Grünspan

04.04.2018 (DK) COPENHAGEN / Vega

05.04.2018 (SE) STOCKHOLM / Klubben

06.04.2018 (SE) GOTHENBURG / Sticky Fingers

07.04.2018 (DK) AARHUS / Royal Metal Festival

08.04.2018 (DE) ROSTOCK / Mau

09.04.2018 (PL) GDYNIA / Ucho

10.04.2018 (PL) WARSAW / Proxima

11.04.2018 (PL) KATOWICE / Mega Club

12.04.2018 (PL) WROCLAW / Zaklete Rewiry

13.04.2018 (CS) ZLIN / Masters of Rock Cafe

14.04.2018 (DE) LEIPZIG / Hellraiser

15.04.2018 (DE) LUDWIGSBURG / Rockfabrik

17.04.2018 (AT) DORNBIRN / Conrad Sohm

18.04.2018 (FR) STRASBOURG / La Laiterie

19.04.2018 (FR) GRENOBLE / Belle Electric

20.04.2018 (FR) LIMOGES / John Lennon

21.04.2018 (ES) BARCELONA / Salamandra 1

22.04.2018 (ES) MURCIA / Garaje

23.04.2018 (ES) MADRID / Mon

25.04.2018 (FR) TOULOUSE / Le Metronum

26.04.2018 (IT) MILAN / Live Club

27.04.2018 (IT) BOLOGNA / Zona Roveri

28.04.2018 (DE) GEISELWIND / Music Hall

29.04.2018 (NL) DRACHTEN / Iduna

30.04.2018 (BE) KORTRIJK / De Kreun

01.05.2018 (GB) LONDON / O2 Academy Islington

02.05.2018 (DE) KÖLN / Essigfabrik

03.05.2018 (DE) HANNOVER / Musikzentrum

04.05.2018 (DE) MÜNCHEN / Backstage

05.05.2018 (DE) DRESDEN / Loco Club

06.05.2018 (AT) WIEN / Szene

08.05.2018 (HU) BUDAPEST / Barba Negra Track

09.05.2018 (HR) ZAGREB / Klub Mochvara

10.05.2018 (SK) BRATISLAVA / Majestic Music Club

11.05.2018 (AT) WÖRGL / Komma

12.05.2018 (CH) PRATTELN / Z7

13.05.2018 (NL) NIJMEGEN / Doornroosje

ENSIFERUM Bassist Sami Hinkka kommentiert das wie folgt: "Hallo liebe Metalheads! Es erfüllt uns mit großem Stolz, unsere kommende 'Path To Glory' Tour ankündigen zu dürfen. Es ist eine Ewigkeit her, dass wir eine dermaßen lange Tour durch Europa absolviert haben und entsprechend wird es großartig werden, Nacht für Nacht und das für Wochen! Weil wir es so lieben, harte Parties mit den verrücktesten Fans der Welt! Wir werden euch mit einem speziellen Set beglücken, der neue wie alte und rare ENSIFERUM Hits berücksichtigen wird! Wir freuen uns ebenfalls darüber, Ex Deo mit an Bord zu haben, die nach längerer Zeit mal wieder in Europa zu sehen sein werden. Es wird absolut großartig, wir sehen euch im Moshpit!"