ENSLAVED wieder im Studio

Die Norweger wollen die kalte Jahreszeit nutzen, um ein neues Album einzutüten, das im Mai 2020 über Nuclear Blast erscheinen soll. Bandgründer und Gitarrist Ivar Bjørnson über die Aufnahmen: "Die Tage in der nördlichen Hemisphäre werden immer dunkler - und Bergen unter einer Decke aus Frost begraben. Das hat die Szenerie geprägt, als wir für die Aufnahmen des neuen ENSLAVED Albums ins Studio gegangen sind. Seit unserem letzten Album haben wir einen 'neuen' Schlagzeuger - ich setze das deshalb in Anführungsstriche, weil er uns eigentlich schon seit mehr als zehn Jahren begleitet. Zusammen mit mir (Ivar Bjørnson und Grutle Kjellson) hat er das Produktionsteam für dieses neue Album gebildet - und wie bereits zuvor, werden wir in Bergen im Duper Studio und eine Tür weiter in Iver's Solslottet Studio aufnehmen. Danach überqueren wir die Berge in Richtung Osten nach Örebro, wo Jens Bogren den Mix übernehmen wird. Das neue Material fühlt sich enorm kraftvoll an. Es trägt natürlich den ENSLAVED Schriftzug, aber es besitzt zugleich eine wilde Seite und eine unbändige und aufreende Energie. Alle fünf Mitglieder von ENSLAVED haben mit ihrem ganzesn Herenz, ihrer Hingabe und ihren Seelen an den Vorbereitungen mitgewirkt und es zeigt einige neue Seiten der Band, welche dem Album eine neue Größe verleihen."

Wir dürfen gespannt sein auf das fünfzehnte Album der Extrem-Metaller.