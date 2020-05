ENTERA feiert 30-Jähriges mit neuem Album!

Die Nürnberger Thrash-Institution ENTERA feiert dieses Jahr bereits ihr dreißigjähriges Bestehen. Punktgenau wird dazu auch ein neues Album abgeliefert. Das wird auch höchste Zeit, immerhin erschien der letzte Langspieler "The War Goes On" schon 2012. "Hate Factory" wird am 20.05.2020 mit folgender Songliste erscheinen:

Fake Persons Pay To Play Never Reached Aspirations Getting Old Is Shit War Of The Zombies I Just Can't Hear It Anymore Playback One Week Left Betrayal Against Time Here I Am, What I Am Chatterbox Pagar Por Tocar

19.09.20 - Rockclub, Selb

26.09.20 - Metalheadz Village

24.10.20 - Devils Place, Saarbrücken

Außerdem soll das Jubiläum auch auf der Bühne gefeiert werden. Diese Termine sind bisher geplant: