EPICA: 1000. Show im nächsten April, vorher auf Tour mit VUUR und MYRATH

Na, das ist doch mal ein Meilenstein. Am 14. April 2018 wird EPICA die 1000ste Show im 013 in Tilburg spielen, genau da, wo die Geschichte der Band vor 16 Jahren begann. Mit dabei werden OCEANS OF SLUMBER und MYRKUR sein. Das sagt die Band:

Simone Simons (Sängerin) kommentiert: "Damals anno 2002 hätte keiner von uns geglaubt, dass wir jemals unsere 1000. Show spielen würden! Natürlich wäre das niemals möglich gewesen ohne den endlosen Support unserer treuen EPICA Legionen, sodass wir ihnen nun gemeinsam danken wollen mit einem tollen Abend voller cooler Gäste, die mit uns die Bühne teilen!"



Mark Jansen (Gitarrist) fügt hinzu: "Ich erinnere mich noch an unsere allererste Show im 013 von Tilburg, fast als wäre es gestern gewesen. Damals spielten wir im Vorprogramm von ANATHEMA und 16 Jahre später haben wir nun die Ehre an derselben Stelle eine Jubiläumsheadlineshow zu performen! Ohne unsere Fans hätten wir es niemals so weit geschafft, also danken wir euch von ganzem Herzen und hoffen, dass wir uns in Tilburg sehen!"

Tickets wird es ab Samstag, den 4. November, ab 11:00 Uhr bei Ticketmaster geben.

Doch bevor es soweit sein wird, kommt EPICA noch dieses Jahr zu uns und wird VUUR, die neue Band von Anneke Van Giersbergen, sowie die Tunesier MYRATH mitbringen:

09.11. PL Krakow - Klub Studio

10.11. CZ Masters of Rock Café

12.11. DE Berlin - Kesselhaus

13.11. DE Hamburg - Markthalle

14.11. DE Köln - Essigfabrik

15.11. FR Metz - La Bam

17.11. FR Nantes - Stereolux

18.11. FR Bordeaux - Krakatoa

20.11. FR Madrid - La Riviera

21.11. PT Lisbon - Meo Arena

22.11. PT Porto - Hard Club

24.11. ES Barcelona - Razzmatazz 1

25.11. FR Marseille - Le Moulin

26.11. FR Lyon - Le Transbordeur

28.11. DE Stuttgart – LKA Longhorn

29.11. DE München- Backstage

01.12. IT Bologna - Estragon

02.12. CH Pratteln - Z7

03.12. FR Lille - L’Aéronef