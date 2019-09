EPICA: Alle Trailer online

Nun ist der vierte und letzte Trailer zu der neuen EPICA-Scheibe "Design Your Universe" veröffentlicht worden. Jetzt können wir also die gesamte Vorgeschichte ansehen. Los geht es mit Trailer 1: Youtube.

Weiter geht es mit Trailer 2: Youtube.

Hier ist Trailer 3: Youtube.

Und zum Schluss der neueste Trailer: Youtube.

Bestellungen für das Album können im Epica Webshop aufgegeben werden. Am 4.10. wird die Band in Oberhausen in der Turbinenhalle zu sehen sein.