EPICA: Neue EP, erstes Video

Die sechs Stücke der neuen EP "The Solace System" stammen aus den Sessions zu dem erfolgreichen "The Holographic Principle", passten aber einfach nicht mehr auf die bereits 76 Minuten lange CD. Die Trackliste der am 1. September erscheinenden EP ist:

01. The Solace System

02. Fight Your Demons

03. Architect Of Light

04. Wheel Of Destiny

05. Immortal Melancholy

06. Decoded Poetry

Nuclear Blast bietet an, die Scheibe bereits vorzubestellen. Wer "The Holographic Principle" noch nicht hat, kann Album und EP im günstigen Bundle erwerben. Schaut man in den NB Webshop.

Zu dem Album gibt es auch schon ein Video: Youtube

Die Band kommentiert die Stücke und die EP so:

Mark Jansen: "Die Hörer können eine höchst qualitative EP erwarten - mit Songs, die unserer Meinung nach viel zu gut sind, um sie nur als Bonustracks zu verwerten. Wir wollten diese Stücke zusammen in einem Kontext veröffentlichen. Es ist immer hart, am Ende eines Aufnahmeprozesses zu entscheiden, welche Songs auf dem Album landen, denn dies bedeutet, dass du auf Stücke verzichten musst, die von bester Qualität sind, aber vielleicht einfach nicht ganz so gut in den Gesamtflow der Platte passen oder es eben andere Lieder gibt, die sich von den Lyrics optimaler eignen."

Simone Simons: "Während dem Schreibprozess von "The Holographic Principle" haben wir gemerkt, dass wir eine beachtlich große Anzahl von tollen Songs hatten. Diese Songs haben nicht gut zum Album gepasst, aber sind dafür jetzt für Euch auf dieser Special-EP erhältlich! Ich hoffe, ihr werdet diese Songs genauso lieben wie wir!"

