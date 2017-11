EPICA: Neues Live-Video, Tourstart mit VUUR und MYRATH

Die Niederländer wollen uns überzeugen, ihre aktuelle Tour zu besuchen, die morgen in Krakau beginnt. Guckt euch mal 'Consign To Oblivion - Live at the Zenith' an: Youtube.

Das hat schon ordentlich Power. Da EPICA auch noch Anneke Van Giersbergens neue Band VUUR und die Tunesier MYRATH mitbringt, dürfte das ein erstes Highlight des Konzertherbstes werden. Hier kann man dabeisein:

09.11. PL Krakow - Klub Studio

10.11. CZ Zlín - Masters of Rock Café

12.11. D Berlin - Kesselhaus

13.11. D Hamburg - Markthalle

14.11. D Köln - Essigfabrik

15.11. F Metz - La Bam

17.11. F Nantes - Stereolux

18.11. F Bordeaux - Krakatoa

20.11. E Madrid - La Riviera

21.11. P Lisbon - Meo Arena

22.11. P Porto - Hard Club

24.11. E Barcelona - Razzmatazz 1

25.11. F Marseille - Le Moulin

26.11. F Lyon - Le Transbordeur

28.11. D Stuttgart - LKA Longhorn

29.11. D München - Backstage

01.12. I Bologna - Estragon

02.12. CH Pratteln - Z7

03.12. F Lille - L'Aeronef