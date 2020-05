EPICA: Weitere Videos aus dem Studio

Auf dem Weg zu Album Nummer acht melden sich die Niederlanden immer mal wieder aus dem Studio. Hier sind die aktuellen Wasserstandsmeldungen.

Folge 5:

Coen Janssen kommentiert: "Endlich!! Wir haben unser Album mit einem kompletten Symphonie-Orchester aufgenommen! Das war schon lange unser Traum und diesmal war es einfach der nächste Schritt, um unseren Sound weiterzuentwickeln. Also haben wir drei wundervolle Tage in der schönen Stadt Prag verbracht, um zusammen mit dem Prager Symphonie Orchester aufzunehmen und wow, ist das gut geworden! Ich bin sicher, dass das Orchester unserem Sound nochmal eine neue Ebene und mehr Tiefe verleiht und ich kann es kaum erwarten, bis das Album erscheint und ihr es zu hören bekommt!"

Hier noch zwei weitere Folgen, die wir noch nicht direkt gemeldet hatten:

Folge 4:

Folge 3:

Das Album wird im Herbst über Nuclear Blast erscheinen und EPICA dann auch live spielen, soweit es die Situation zulässt:

21.10.2020 CH Zürich – Komplex

22.10.2020 CH Lausanne – Komplex

23.10.2020 IT Milan – Fabrique

25.10.2020 HU Budapest – Barba Negra

26.10.2020 CZ Brno – Hala vodova

27.10.2020 D München – Tonhalle

29.10.2020 S Stockholm – Berns

30.10.2020 N Oslo – Sentrum

31.10.2020 DK Copenhagen – Amager bio

02.11.2020 D Hannover – Capitol

03.11.2020 D Hamburg – Docks

04.11.2020 D Berlin – Columbiahalle

06.11.2020 PL Warsaw – Progresja

08.11.2020 D Leipzig – Haus Auensee

09.11.2020 AT Vienna – Gasometer

26.11.2020 P Lisbon – Coliseum

28.11.2020 E Murcia – Gamma

29.11.2020 E Madrid – La Riviera

30.11.2020 E Barcelona – Razzmatazz

03.12.2020 F Paris – Zenith

04.12.2020 BE Brussels – AB

05.12.2020 UK London – Roundhouse

07.12.2020 UK Bristol – O2 Academy

08.12.2020 UK Glasgow – O2 Academy

09.12.2020 UK Manchester – Academy

11.12.2020 NL Amsterdam – AFAS Live

12.12.2020 LUX Luxembourg – Den atelier

15.12.2020 D Köln – Carlswerk Victoria

16.12.2020 D Wiesbaden – Schlachthof

17.12.2020 D Ludwigsburg – MHP Arena