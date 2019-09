EPICA mit neuem Trailer

Die Wiederveröffentlichung des Albums"Design Your Universe" wirft seinen Schatten voraus. In einem neuen Trailer erzählt die Band speziell etwas über die beiden Songs 'Kingdom Of Heaven' und 'Unleashed': Youtube.

Zu 'Kingdom Of Heaven' gibt es auch bereits ein Lyrikvideo: Youtube.

Mark Jansen kommentiert: "'Kingdom of Heaven' bedeutet mir sehr viel. Ich habe diesen Song meiner Großmutter gewidmet nachdem sie starb. Die Lyrics handeln von Nahtoderfahrungen und der Brücke zwischen Spiritualität und Wissenschaft. Sogar heute noch bin ich auf keinen EPICA Song so stolz wie auf diesen, obwohl wir ihn nur selten live spielen können aufgrund seiner Länge, aber wir werden ihn bald auf den "Design Your Universe" 10th Anniversary Shows spielen. Genießt das Lyric Video!"

Das Album wird am 4. Oktober veröffentlicht werden und in der Gold-Edition diese Lieder enthalten:

CD 1: Album

01. Samadhi - prelude

02. Resign to Surrender - A New Age Dawns - pt IV

03. Unleashed

04. Martyr of the Free Word

05. Our Destiny

06. Kingdom of Heaven - A New Age Dawns - pt V

07. The Price of Freedom - interlude

08. Burn to a Cinder

09. Tides of Time

10. Deconstruct

11. Semblance of Liberty

12. White Waters

13. Design Your Universe - A New Age Dawns - pt VI

14. Incentive (bonus)



CD 2: The Acoustic Universe / Bonus CD:

01. Burn To A Cinder

02. Our Destiny

03. Unleashed

04. Martyr Of The Free Word

05. Design Your Universe

Konzerte spielen die Niederländer auch:

04.10. D Oberhausen - Turbinenhalle

05.10. NL Utrecht - TivoliVredenburg *SOLD OUT*

06.10. F Paris - Élysée Montmartre *SOLD OUT*

10.10. IL Tel Aviv - Barby Club

12.10. RUS Moscow - Glavclub

