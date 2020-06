EPICA und APOCALYPTICA: Tour auf 2021 verschoben

Es leert sich auch der Herbst immer mehr. Nun ist auch die Sympho-Tour von EPICA und APOCALYPTICA auf 2021 verlegt worden, da sich die großen Hallen wohl nicht werden realisieren lassen.

EPICAs Simone Simons kommentiert: "Wir haben uns schon sehr auf diese Tour mit APOCALYPTICA gefreut, aber jetzt müssen wir leider noch ein wenig mehr Geduld haben. Das ist vermutlich keine Überraschung für euch, wo schon so viele unserer Kollegen in der Musikindustrie ihre Touren verschieben mussten. Wir haben entschieden, dass das in diesen unsicheren Zeiten einfach das Beste ist. Wir wollen euch dei bestmögliche Erfahrung bieten, auch im Sinne eurer Gesundheit. Wir werden mit voller Kraft auf die Bühnen zurückkehren und können es kaum erwarten, unsere neuen Songs zum ersten Mal für euch zu spielen. Bleibt stark und habt noch etwas Geduld; das wird es wert sein."

Hier sind die neuen Termine:

01.03. D Berlin - Columbiahalle

02.03. D Leipzig - Haus Auensee

03.03. D Hannover - Capitol

05.03. CH Zürich - Komplex

06.03. D München - Tonhalle

07.03. I Milan - Fabrique

08.03. CH Lausanne - Metropole

10.03. HU Budapest - Barba Negra

11.03. AT Vienna - gasometer

12.03. CZ Brno - hala vodova

13.03. PL Warsaw - Progresja

14.03. PL Gdansk - B90

17.03. D Hamburg - Docks

18.03. DK Copenhagen - Amager Bio

20.03. S stockholm - Berns

21.03. N Oslo - Sentrum

01.04. FIN Helsinki - Ice Hall

07.04. P Lisbon - Coliseum

08.04. E Madrid - La Riviera

09.04. E Murcia - Gamma

11.04. E Barcelona - Razzmatazz

12.04. F Toulouse - Bikini

13.04. F Paris - Zenith

14.04. B Brussel - Ancienne Belgique

16.04. UK Nottingham - Rock City *NEU*

17.04. UK Glasgow - O2 Academy

18.04. UK Bristol - O2 Academy

20.04. D Köln - Carlswerk Victoria

21.04. D Ludwigsburg - MHP arena

22.04. D Wiesbaden - Schlachthof

24.04. LUX Luxembourg - Den Atelier

25.04. NL Amsterdam - AFAS Live

27.04. UK London - Roundhouse

28.04. UK Manchester - Academy

Tickets gibt es hier.