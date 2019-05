EQUILIBRIUM kündigt Album für August an

Das neue Werk soll "Renegades" heißen und am 16. August über Nuclear Blast erscheinen. Es wird das sechste Album der Epic Metaller sein und von ProduzentRobin Leijon produziert werden. Erstmals werden die neuen Mitgliedern Skar (clean vocals) und Skadi Rosehurst (synths) mit von der Partie sein.

René Berthiaume kommentiert: "Wir können es kaum erwarten, uns nach 3 Jahren mit neuer Musik zurückzumelden. Sowohl musikalisch als auch textlich ist "Renegades" definitiv unser bisher kompromisslosestes und persönlichstes Album geworden. Besonders stolz sind wir auch auf den Einstieg unserer neuen Mitglieder: Skadi ist ja schon seit vielen Jahren eine der treibenden Kräfte im Hintergrund von Equilibrium. Sie war bisher vor allem für Artworks, Designs, musikalischen und textlichen Input verantwortlich und wird uns nun auch in ein paar Monaten live an den Synths unterstützen. Skar hingegen ist ein komplett neuer Teil der Equilibrium Familie geworden. Einigen dürfte er sicher schon durch seine Tätigkeit auf YouTube als Skar Productions ein Begriff sein. Er lieferte uns auf dem aktuellen Album herausragende zusätzliche (Clean-)Vocals sowie Bass-Spuren und die logische Konsequenz daraus war, dass er nun auch fest bei uns eingestiegen ist. Bei uns tut sich somit gerade sehr viel. Gleichzeitig wollen wir uns aber auch bei unserem Makki bedanken, der uns die letzten 2,5 Jahre am Bass begleitet hat. YOU ROCK!!

Wir lieben es, uns weiterzuentwickeln, Stillstand wäre unser innerer Tod. Ihr könnt also gespannt sein, auf das, was da kommt!"