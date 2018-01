ERDLING: Besetzungswechsel am Schlagzeug

Erst vor Kurzem gab LORD OF THE LOST bekannt, dass Niklas Kahl von ERDLING zu den Goth Rockern wechselt. Nun ziehen die Musiker um Neill Devin und Neno Knuckle nach und präsentieren ihren neuen Mann an den Drums: Christian Eichlinger wird ERDLING künftig verstärken. Bekannt ist der Neuzugang bereits von der Progressive Rock Band DANTE.

Quelle: ERDLING