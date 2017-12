ERZENGEL, BLUTGERICHT, RANDBEZIRK: Gig in Darmstadt

In der Darmstädter Krone wird am 9. Februar der Neuen Deutschen Härte gehuldigt. Drei band werden den Abend gestalten, und zwar die Mannheimer ERZENGEL, BLUTGERICHT aus Ludwigshafen und RANDBEZIRK. Das ist doch ein schöner Kontrast zu Fasching, oder? Hier ein paar Kostbroben, von dem, was euch bevorstehen wird:

'Blutige Federn' von ERZENGEL: Youtube.

'Trümmerwelt' von BLUTGERICHT: Youtube.