ESKIMO CALLBOY: Tour verlängert!

Das Album "The Scene" hatte es auf Platz sechs in Deutschland und Platz 14 in Österreich gebracht. Kein Wunder, dass die Tour ausverkauft war. Wer nicht in den Genuss eines Gigs gekommen ist, darf es im März 2018 neu versuchen, denn ESKIMO CALLBOY hat noch elf Termine drangehängt. Hier geht es weiter:

08.03.2018 Bremen - Aladin

09.03.2018 Rostock - Moya

10.03.2018 Kiel - Max Nachtheater

15.03.2018 Heidelberg - Halle 02

16.03.2018 Nürnberg - Löwensaal

18.03.2018 Osnabrück - Rosenhof

22.03.2018 Hannover - Capitol

24.03.2018 Köln - Live Music Hall

25.03.2018 Oberhausen - Turbinenhalle 2

28.03.2018 Saarbrücken - Garage

29.03.2018 Regensburg - Airport