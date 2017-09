EUROPE: Neuer Song 'Walk The Earth', Trackliste

Die schwedischen Hard Rocker werden uns in Kürze mit einem neuen Album beehren, dem sechsten nach der Wiederauferstehung. Doch noch vor dem Stichtag 20. Oktober dürfen wir die neue titelgebende Single 'Walk The Earth' genießen, die für EUROPE-Verhältnisse ungewöhnlich getragen und melancholisch daherkommt, so eine Mischung aus modernem Hard Rock und Siebziger-Feeling. Hört selbst: Youtube.

Wer nicht warten will, kann das Album jetzt bereits bei Amazon vorbestellen, aber da soll das Ding noch 19,98 Euro kosten. Das wird noch besser, möchte ich prophezeien.

Trackliste von "Walk The Earth":

Walk The Earth

The Siege

Kingdom United

Pictures

Election Day

Wolves

GTO

Haze

Whenever You're Ready

Turn To Dust