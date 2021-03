EVANESCENCE: Neue Single 'Better Without You' veröffentlicht

EVANESCENCE, die Band um Frontfrau Amy Lee, hat heute die Single 'Better Without You' veröffentlicht. Der Song ist auf dem neuen Album "The Bitter Truth" zu finden, welches am 26. März 2021 via Sony Music erscheinen wird. Das Album kann bereits vorbestellt werden.



Die Tracklist liest sich so:

1. Artifact/the turn

2. Broken pieces shine

3. The game is over

4. Yeah right

5. Feeding the dark

6. Wasted on you

7. Better without you

8. Use my voice

9. Take cover

10. Far from heaven

11. Part of me

12. Blind belief

