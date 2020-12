EVERGREY - Prominenter Gastsänger

"Escape Of The Phoenix" nennt sich das neue Album von EVERGREY. Heute gibt die Band bekannt, dass DREAM THEATER Sänger James LaBrie als Gast beim Song 'The Beholder' zu hören sein wird.

EVERGREY Sänger Englund kommentiert: „Ich habe James einfach geschrieben, ihm von der Idee berichtet und ihn wissen lassen, dass wir ihn wirklich gern an Bord hätten. Er mochte den Song und hat zugesagt.



Zudem wurden die Tourdaten für 2021 bekannt gegeben. Als Support werden WITHERFALL und DUST IN MIND dabei sein.

08.10.2021 (DE) OBERHAUSEN - Resonanzwerk

09.10.2021 (GB) LONDON - 229 venue

10.10.2021 (GB) NOTTINGHAM - Rescue Rooms

11.10.2021 (GB) BRISTOL - The Fleece

12.10.2021 (GB) MANCHESTER - Academy 3

13.10.2021 (GB) NEWCASTLE - St Dom’s Social Club

14.10.2021 (GB) GLASGOW - Cathouse

15.10.2021 (IE) DUBLIN - Voodoo Lounge

16.10.2021 (GB) BIRMINGHAM - The Asylum 2

17.10.2021 (NL) LEIDEN - Gebr. De Nobel

19.10.2021 (DE) STUTTGART - Im Wizemann Club

20.10.2021 (DE) HAMBURG - Bahnhof Pauli

21.10.2021 (DE) BERLIN - Columbia Theater

22.10.2021 (NL) EINDHOVEN - Dynamo

23.10.2021 (BE) VOSSELAAR - Biebob

24.10.2021 (DE) MANNHEIM - 7er Club

25.10.2021 (DE) NÜRNBERG - Hirsch

26.10.2021 (DE) LINDAU - Club Vaudeville

27.10.2021 (DE) MÜNCHEN - Backstage Halle

29.10.2021 (DE) ASCHAFFENBURG - Colos-Saal

30.10.2021 (DE) ANDERNACH - Live Club

31.10.2021 (CH) LUZERN - Schüür

01.11.2021 (FR) COLMAR - Le Grillen

02.11.2021 (FR) LYON CCO - Villeurbanne

03.11.2021 (ES) BARCELONA- Boveda

04.11.2021 (ES) MADRID - Shoko

05.11.2021 (ES) PAMPLONA - Totem

06.11.2021 (FR) TOULOUSE - L'Usine

07.11.2021 (FR) PARIS - Petit Bain

