Die Schweden von EVERGREY veröffentlichen am 25. Januar via AFM Records bereits ihr elftes Studioalbum "The Atlantic". Mit dem Titel 'A Silent Arc' gibt es jetzt ein über achtminütiges Video daraus zu bestaunen. Youtube.

Quelle: AFM Records Homepage Redakteur: Mahoni Ledl Tags: evergrey the atlantic a silent arc afm recoerds