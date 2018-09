EVIL INVADERS mit Vinyl-Single

Das Lied 'Broken Dreams In Isolation', zuerst auf dem aktuellen Album "Feed me Violence" veröffentlicht, wurde für diese Single neu aufgenommen und um eine Non-LP-Coverversion von SAVATAGEs 'The Unholy' erweitert. Die 7" gibt es in Purple und Gold exblusibv im Napalm Shop. Aber Achtung: die Singles sind streng limitiert!

Zu dem Lied 'Broken Dreams In Isolation' gibt es auch ein Video: Youtube.