EWIGHEIM: Erste Single 'Vom Mond gemalt' vom neuen Album

Am 18.01.2019 erscheint das neue Album "Irrlichter" der deutschen Band EWIGHEIM auf dem neuen Label Golden Church mit Vertrieb durch Kontor New Media/Edel. Vor kurzem hat die Band daraus die erste Single 'Vom Mond gemalt' veröffentlicht.



Auch auf ihrem siebenten Album gehen die Thüringer der Frage eines vermeintlichen Lebens nach dem Tod nach, die bei den Musikern traditionell abschlägig beantwortet wird. Das Neue Material dreht sich auch darum aber auch um den Sinn des Lebens, um Glück, Erlösung, innere Balance, seelisch-geistige Zufluchtsorte und um Rettung verlorener Seelen. Für Hauptsongschreiber Ronny 'Yantit' Fimmel (EISREGEN), der gemeinsam mit Leadgitarrist Markus Stock aka Ulf Theodor Schwadorf das neue Album produziert hat, sind seine bisweilen morbiden Texte einerseits autobiographisch begründet, andererseits aber auch durchaus gegenwartsbezogen und realitätsnah – oder wie er es formuliert: "Momentaufnahmen des Lebens im Hier und Jetzt."



Live ist die Band im kommenden Jahr mit LACRIMAS PROFUNDERE ebenfalls zu erleben. Zudem feiert die Formation ihr 20-jähriges Jubiläum.



Folgende Termine sind bestätigt:



10.01.2019 – Hamburg, Logo

11.01.2019 – Köln, Helios 37

12.01.2019 – Hannover, Musikzentrum

18.01.2019 – Berlin, Cassiopeia

19.01.2019 – Erfurt, From Hell (große Release-Show!)

07.02.2019 – Wien, Viper Room

08.02.2019 – München, Backstage

09.02.2019 – Stuttgart, DasCann

14.02.2019 – Nürnberg, Der Cult

15.02.2019 – Frankfurt, Nachtleben

Quelle: Result Promotion Redakteur: Swen Reuter Tags: ewigheim irrlichter tour 2019 lacrimas profundere allen b konstanz markus stock ulf theodor ronny yantit fimmel eisregen vom mond gemalt