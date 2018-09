EXCITER: Gründungsmitglied John Ricci verlässt die Band

Die kanadischen Speed-Metal-Urväter EXCITER, die sich erst 2014 im klassischen Line-up reformiert und 2015 beim "Keep It True" gespielt hatten, haben den Ausstieg ihres Bandgründers und Gitarristen John Ricci (Photo) zu beklagen, und das auch noch mitten in den Sessions zur Aufnahme ihres Reunionalbums.



Bassist Allan Johnson teilte über Facebook die überraschende Nachricht: "Es gibt einige heftige Neuigkeiten aus dem EXCITER-Camp. Wegen gewisser professioneller und persönlicher Differenzen hat John Ricci beschlossen, die Band zu verlassen. Ich möchte die Fans in aller Welt jedoch darüber informieren, dass Dan Beehler und ich vorhaben, unser Songwriting und unsere Aufnahmen voran zu treiben, wenn auch die Liveshows auf eine Zeit verschoben werden, in der wir wieder einen passenden Gitarristen haben. Nachdem ich der einzige Administrator der offiziellen EXCITER-Facebook-Seite bin, werde ich von Zeit zu Zeit etwas posten, um das zu würdigen, was wir in den letzten viereinhalb Jahren erreicht haben; aber ich werde zweifelsfrei auch eine ganz neue Facebook-Seite erstellen für die nächste Inkarnation von EXCITER. Einstweilen wünschen wir John viel Glück und gute Gesundheit!"

Quelle: Allan Johnson via Facebook Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: exciter john ricci dan beehler allan johnson