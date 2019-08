EXCITER auf Europatour im Spätherbst

Die kanadischen Speed-Metal-Urväter EXCITER werden im November und Dezember zwei Wochen lang Europa unsicher machen und die Bühnen in sieben veschiedenen Ländern unsicher machen. Es handelt sich dabei um die erste reguläre Europa-Tour der Band seit man 1986 mit MOTÖRHEAD und MANOWAR auf der "Easter Metal Blast"-Tour war. Danach gab es nurmehr Festivalauftritte und in England, Belgien, der Schweiz und den Niederlanden war die Band seither sogar überhaupt nicht mehr. Dan Beehler lädt die Fans daher auf seine Art sehr herzlich ein: "Maniacs - get ready for some oldschool punishment as we bring the EXCITER machine pounding through Europe - see you at the front, long live the loud!". Special Guest der Tour werden die Briten ASOMVEL sein.



Hier die bestätigten Tourdaten:

27.11.2019 ES – Zaragoza, Cívico Delícias***

29.11.2019 UK - London, New Cross Inn

30.11.2019 DE – Hagen, Kultopia

01.12.2019 DE – Mannheim, 7er Club

03.12.2019 IT – Rome, Traffic Club

04.12.2019 IT – Milan, Slaughter Club

05.12.2019 CH – Winterthur, Gaswerk

06.12.2019 NL – Tilburg, De Nieuwe Vorst

07.12.2019 BE – Kuurne, Blast from the Past Festival

08.12.2019 DE – Hamburg, Bambi Galore



*** - Nur Exciter





Photo: Felix Bischoff (Archiv)

Quelle: Band via Facebook Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: exciter asomvel europa tour