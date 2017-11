EXECRATION kommt auf Tour

Die Norweger, die im Juli ihr neues Album "Return To The Void" veröffentlcht haben, kommen auf Tour und bringen THE REPTILIAN als Gast mit.

18/01/18 DK Copenhagen - Pumpehustet +SLAEGT

19/01/18 DE Hamburg - Bambi Galore + KETZER + DAWN OF OBLITERATION

20/01/18 BE Antwerp - Music City

21/01/18 UK London - The Black Heart + DEPREVIT + SEPREVATION

22/01/18 FR Paris - Le Klub

24/01/18 DE Dresden - Chemiefabrik

25/01/18 PL Poznan - U Bazyla

26/01/18 PL Warsaw - Poglos

27/01/17 DE Berlin - Wolf City Winter Festival

28/01/18 NL Rotterdam - In The Grip Of Winter Festival