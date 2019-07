EXHORDER - neuer Song live beim BYH und im Video

Vergangene Nacht gegen Neun enterten die 2017 neu formierten Louisiana-Thrasher EXHORDER - aus früheren Zeiten noch mit am Start sind Sänger Kyle Thomas und Gitarrist Vinnie LaBella - die Bretter des "Bang Your Head"-Festivals in Balingen und gaben dort im Rahmen eines vor Energie nur so berstenden Hallengigs neben diversen Klassikern von den beiden Alben "Slaughter In The Vatican" (1990) und "The Law" (1992) auch erstmals ihren neuen Song 'My Time' zum Besten, den ersten seit 27 Jahren.



'My Time' ist ab sofort als YouTube-Video abrufbar, und die neue Scheibe, welche den neuen Song enthalten wird, trägt den Titel "Mourn The Southern Skies" und wird am 20.09.2019 über Nuclear Blast Records erscheinen.





