EXHORDER: Neue Trailer zu

Das Album ist bereits erschienen, aber es soll ja noch Metaller geben, die "Mourn The Southern Skies" noch nicht zu Hause stehen haben deswegen machen Band und Label noch weiter Werbung mit diesen beiden Trailern. Im ersten vergleicht die Band das Album mit dem Bandklassiker "The Law": Youtube.

Im zweiten geht es um die Musikszene in New Orleans: Youtube.

EXHORDER-Gründungsgitarrist Vinnie La Bella sagt: "Man kann jahrelang oder - wie in unserem Fall - jahrzehntelang überlegen und planen. Man kann hart arbeiten, alles vorbereiten und den Vierkantstift in das runde Loch schlagen, bis es amtlich aussieht. Aber manchmal muss man auch einfach abwarten, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist. EXHORDER hat seine eigene Seele. Und genau diese hat mich immer wieder in die Rippen gestoßen, als wolle sie sagen: "Hey Arschloch, es ist noch nicht vorbei!" Kyle und ich hatten als Teenager einen Traum. Und so klischeehaft es auch scheinen mag, wir sind nie daraus aufgewacht. EXHORDER hat sich immer wieder in und aus unserem Leben geschlichen. Das ist keine Hexerei. Es war schlicht eine Frage der Zeit, bis die richtigen Leute, die richtigen Songs und das richtige Management und Label endlich zusammenfinden würden. Es ist nun fast 35 Jahre her, dass der Name EXHORDER zum ersten Mal aufgetaucht ist. 27 Jahre liegen zwischen unserem letzten Album und dem heutigen Tag, durchzogen von ein paar Auflösungen und Wiedervereinigungen. Doch was ist dieses Mal anders? Warum sollten wir mit 50 Jahren nochmal anfangen, anstatt in Rente zu gehen? Ganz einfach: Es ist endlich ZEIT!"

EXHORDER wird auch im Kürze zwei Gigs bei uns spielen:

04.10. D Essen - Turock

05.10. D Lichtenfels - Way Of Darkness Festival