Die US Thrasher haben mitgeteilt, dass die Aufnahmen zu ihrem ersten Album seit "The Law" vor 27 Jahren abgeschlossen haben. Das noch unbetitlte Album wird noch dieses Jahr über Nuclear Blast erscheinen, vorher kann man die Jungs aber live auf dem Bang Your Head Festival von 11. bis 13. Juli erleben.

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Frank Jaeger Tags: exhorder bang your head 2019